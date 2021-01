Lala Karmela: Hikmah Pandemi

POS-KUPANG.COM - Pandemi virus corona sangat berpengaruh terhadap kehidupan para seniman, termasuk Lala Karmela. Di pengujung 2020 ini, Lala Karmela akhirnya mengungkapkan hikmah yang dipelajari sepanjang tahun.

"Aku merasa bersyukur banget untuk bilang bahwa tahun ini tahun yang sebenarnya memberi aku banyak banget hikmah," kata Lala seperti dikutip dari video di kanal YouTube Podcast Ruang Sandi, Rabu (30/12/2020).

Tahun 2020 mengajarkan kepada Lala Karmela untuk berhenti membuat rencana dan menjalani kehidupan apa adanya.

Berbagai rencana yang telah dibuat pelantun lagu "Hometown" ini seketika buyar akibat adanya pandemi.

"One thing yang membuat aku sadar adalah it's not about planning anymore, it's about living right now karena the world stop karena virus ini tapi kita enggak bisa stop juga," ucapnya.

Sejak saat itu, Lala Karmela pun berusaha untuk menjalani kehidupan baru yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menantang dirinya sendiri untuk mencoba pekerjaan baru di luar profesi utamanya sebagai penyanyi.

Kini Lala mencoba bekerja kantoran di sebuah perusahaan fintech atau financial technology. (kompas.com)