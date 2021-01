AKSI GILA, Nekat Selingkuh, Pria Ini Gali Terowongan Rahasia ke Kediaman Kekasih Gelap, TERBONGKAR!

facebook

Sabtu, 2 Januari 2021 11:36 zoom-inlihat fotoNekat Selingkuh, Pria Ini Gali Terowongan Rahasia dari Rumahnya ke Kediaman Selingkuhan, Terbongkar (Facebook Via The Sun) Seorang pekerja konstruksi membangun terowongan rahasia antara rumahnya dan kekasih gelapnya yang sudah menikah.(Facebook Via The Sun) Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Nekat Selingkuh, Pria Ini Gali Terowongan Rahasia dari Rumahnya ke Kediaman Selingkuhan, Terbongkar, https://sumsel.tribunnews.com/2021/01/02/nekat-selingkuh-pria-ini-gali-terowongan-rahasia-dari-rumahnya-ke-kediaman-selingkuhan-terbongkar?page=2. Editor: Weni Wahyuny