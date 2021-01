Di Kota Kupang, Gereja Kefas Larang Pemuda Berpesta Diakhir Tahun

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021, Gereja Kefas Oetete melarang Pemuda Gereja berpesta dan pawai.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Majelis Jemaat Kefas, Oetete, Penatua Drs. N. St. Turwewi, pada Kamis (31/12/2020).

"Untuk pemuda Kefas, kami sudah mengimbau sejak beberapa minggu lalu kepada orangtua dan seluruh jemaat bahwa ketika malam Natal, ketika sebentar tutup tahun, itu kami sudah kirim Liturgi ibadah di rumah masing - masing," kata Penatua Turwewi.

"Anak - anak dilarang untuk bikin pesta tutup tahun, pesta kembang api, ugal - ugalan, pawai dan segala macam, untuk anak - anak Kefas tidak boleh," tegasnya.

Lanjut dia, hal ini diputuskan pihak Gereja berdasarkan Maklumat Kapolri No. Mak/4/XII/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Libur Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, Surat Edaran Walikota Kupang No. 071/HK.452.1/XII/2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Dimasa Pandemi Covid-19 di Kota Kupang dan Surat Keputusan Majelis Sinode GMIT No. 578/SK/MS-GMIT/G/2020.

Gereja Kefas dalam perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, kata Penatua Turwewi, tetap melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada sebagai bentuk dukungan jemaat Kefas kepada pemerintah dalam memutuskan Mata rantai Covid-19.

"Oleh sebab itu, kebaktian kami yang biasanya dua kali itu kami tingkatkan sampai dengan tiga kali," kata Penatua Turwewi.

Daya tampung gedung Gereja Kefas sendiri, kata Penatua Turwewi, sudah mencapai seribuan orang.

"Tetapi karena berdasarkan Surat Edaran Walikota, daya tampung harus 50 persen maka dari total jemaat 1800 itu kami meminjam kursi untuk mencapai kuota 50 persen," katanya.

Disamping itu, Gereja Kefas sendiri memiliki 9 Rayon, mulai dari Rayon A sampai dengan Rayon I.