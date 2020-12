Lantik 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama NTT, Gubernur Laiskodat : Jangan Kerja Seperti Komodo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Adrianus Nae Soi melantik 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi NTT. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Rabu (30/12) siang.

Para pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik adalah Ondy Christian Siagian, SE. M.Si sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Viktorinus Manek, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Provinsi NTT, drg. Iin Andriani, M.Kes sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Drs. Petrus Seran Tahuk, M.Si sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah, George M Hadjo, SH sebagai Kepala Biro Umum Setda NTT dan Drs. Bertoldus Lalo, MM sebagai Kepala Biro Organisasi Provinsi NTT.

Dalam sambutannya, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat berpesan agar para pejabat tinggi pratama yang dilantik tidak bekerja dengan cara-cara purbakala laiknya binatang Komodo.

Menurutnya, perkembangan dan situasi pada tahun 2020 telah berbeda dengan situasi pada ribuan tahun silam. Oleh karena itu, pada zaman ini tidak lagi dibutuhkan manusia super yang bekerja secara sendiri-sendiri melainkan kolaborasi dan sinergi dari pribadi-pribadi yang membentuk sebuah tim yang super.

"Jangan kerja seperti masih zaman purbakala, seperti Komodo. Saat ini tidak lagi dibutuhkan superman tetapi superteam," pesan Gubernur Viktor Laiskodat.

Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang sedang berada pada track menuju titik yang lebih baik maka ia meminta para pejabat untuk berpikir dan bertindak out of the box dalam melakukan lompatan dan kerja keras mengeksekusi program pemerintah.

"Perlu ada percepatan sehingga perlu cara berpikir out the box atau cara berpikir yang tidak linear, tidak biasa-biasa saja tetapi harus kerja keras, rajin dan pintar dengan semangat yang luar biasa," ujar mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu.

Menurutnya, jika para pejabat pemerintah hanya bekerja dengan filosofi "as business as usual" maka Provinsi NTT tidak akan mencapai mimpi besar menjadi provinsi yang maju dan sejahtera.

Gubernur Laiskodat bahkan meminta pada pejabat untuk memiliki pengetahuan secara detail tentang provinsi NTT. Ia juga mendorong para pejabat yang baru dilantik untuk menyelesaikan target-target dan program-program kerja yang sudah ditetapkan.