Bukannya Mundur, Wijin Setia Beri Dukungan Untuk Gisel Meski Kekasih jadi Tersangka Video Syur

POS-KUPANG.COM- Luar biasa, meskipun Gisel jadi tersangka kasus video syur dengan seorang pria, Wijaya Saputra alias Wijin tetap memberikan dukungan moril untuk sang kekasih.

Berikut dukungan lengkap Wijin untuk Gisel yang saat ini tengah menjalani proses kasus video syur yang menjeratnya.

Wijin mengunggah foto Gisel di akun Instagramnya sembari mengatakan tidak akan rugi untuk menjadi seorang yang baik.

"Hi kamu, si cantik yang baik hati. Menjadi orang baik tidak akan pernah rugi karna Tuhan melihat hati," tulisnya membuka postingannya.

Baca juga: PEDAS, Komentar Nikita Mirzani ke Gisel Soal Video: Nakal Boleh, Tapi Jangan Sampai Bikin Videonya

"Suatu saat kebaikan itu akan kembali padamu, tanpa kamu memelas kepada dunia.

Percayalah Tuhan tidak tidur walau sedetik saja," lanjutnya.

"Dan teruslah mengasihi seperti yg tertulis di Matthew 5 : 44 ,

“But i say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you”

"I love you, God is Good all the time," tulis Wijaya Saputra di Instagram-nya.

Baca juga: HEBOH Percakapan Gisel & MYD Tahun 2017, Artis GA Beri Ungkapan Pakai Gambar Ini: Salah Siapa Coba!

Instagram @jaysforeal Wijaya Saputra berikan dukungan pada Gisella Anastasia.

Unggahan Wijin itu langsung diserbu Netizen.

"Kalo baik hati gak akan bisa melakukan hal yg tidak mungkin," tulis @febriani6742.

"Org baik tidak akan menghkianati suaminya," tulis @nendahamd.(*)