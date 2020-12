Jelang Akhir Tahun, Aston Kupang Hotel Beri Promo Menginap

Aston Kupang Hotel and Convention Center memberikan promo menginap "Year End Room Package"

Lapora Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menjelang Tahun Baru 2021, beberapa hotel di Kupang memberikan promo menginap guna memanjakan para tamu yang datang. Aston Kupang Hotel sendiri memberikan promo 'Year End Room Package' yang dapat dinikmati hingga 31 Desember 2020. Public Relations Officer Aston Kupang Hotel, Leonora Agatha menyebut, promo kamar terbagi menjadi dua harga, yakni harga Rp999.000 per malam untuk kamar Superior dan harga Rp1.199.000 per malam untuk kamar Deluxe.

"Jadi, nanti dapat dinner buffet untuk dua orang, breakfast juga untuk dua orang, dan akses ke Infinity Pool and Heartland Fitness Center," jelas Leonora kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (29/12/2020). Tak hanya itu, tamu juga mendapatkan 15 persen diskon all treatments di Martha Tilaar Salon Day and Spa, serta gratis internet.

Leonora meyakinkan bahwa tamu tak perlu khawatir untuk menginap. Aston Kupang Hotel karena selalu menerapkan protokol kesehatan di seluruh area hotel. "Kami selalu melakukan disinfeksi dan menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan," tandasnya. (cr1)

Aston Kupang Hotel and Convention Center memberikan promo menginap "Year End Room Package" (POS-KUPANG.COM / Aston Kupang Hotel /)