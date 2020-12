HEBOH Perempuan Tercantik 2020 Adalah Anggota Angkatan Udara Israel Kalahkan Gal Gadot, Siapa Dia?

POS KUPANG, COM - Posisi teratas dalam daftar tahunan TC Candler "100 Wajah Tercantik Tahun Ini" dianugerahkan kepda model Israel berusia 19 tahun Yael Shelbia.

Dengan menempati posisi tertinggi, Shelbia otomatis mengalahkan sesama warga Israel dan aktris pemeran Wonder Woman Gal Gadot, yang berada di urutan ke-21 dalam daftar, seperti melansir The Times of Israel, Selasa (29/12/2020).

Sebelum menempati posisi teratas, Shelbia telah naik peringkat dalam beberapa tahun terakhir.

Dia menempati urutan ke-14 pada tahun 2017, ke-3 pada tahun 2018 dan ke-2 tahun lalu.

“Tidak seperti kebanyakan peringkat kecantikan tahunan lainnya,” TC Candler berkata, “Daftar ini bukanlah kontes popularitas dan pasti tidak spesifik per negara. Ini bukan tentang tubuh terseksi atau selebriti paling terkenal. Sebaliknya, daftar tersebut mencoba untuk menginformasikan & memperluas opini publik alih-alih menggambarkannya. Anda akan menemukan superstar dan bintang baru, sensasi global, dan hal-hal yang relatif tidak diketahui.”

Pada hari Minggu, TC Candler merilis kompilasi video dari pilihan pembacanya untuk daftar, diakhiri dengan Shelbia di No. 1.

Shelbia juga muncul dalam kampanye untuk perusahaan pakaian Israel Renuar dan produk makeup KKW Kecantikan Kim Kardashian.

Yael Shelbia berpose dengan pakaian militer Angkata Udara Israel. (NET/Kolase Tribun Manado)

Saat ini, Shelbia tengah melakukan wajib militernya di Angkatan Udara Israel (IAF).

Berbicara kepada berita Channel 12 Selasa dari Los Angeles, Shelbia mengatakan dia terkejut mengambil mahkota tersebut.

“Aku tidak pernah menjadi yang pertama dalam apapun…. itu sangat bagus,” katanya.