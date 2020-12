Iuran Kelas III Naik, Begini Tanggapan Masyarakat

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan yang berlaku 1 Januari 2021 nanti.

Kenaikan berlaku bagi iuran kepesertaan kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Baca juga: Update Corona Sumba Timur - Satu Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nantinya, khusus untuk kelas III, peserta kelas III akan membayar iuran sebesar Rp35 ribu per bulan dengan tambahan bantuan iuran dari pemerintah sebesar Rp7.000. Sehingga, iuran peserta BPJS kelas III sebesar Rp42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

Sementara itu, iuran kelas I dan kelas II berlaku sama seperti tahun 2020, yakni sebesar Rp150 ribu dan Rp100 ribu.

Baca juga: Iuran BPJS Kelas 3 Naik Menjadi Rp 35.000 per Bulan Mulai 1 Januari 2021

Penyesuaian tarif ini menerima berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa peserta BPJS Kesehatan kelas II dan I tidak terlalu mengeluhkan kenaikan iuran tersebut. Putra Rudolf (29) mengaku kenaikan iuran tidak berpengaruh pada dirinya. Apalagi, iurannya juga dibayarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. "Tidak ada pengaruhnya, biasa saja," katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Mariana Jacoba (28). Iuran bpjs hanya berlaku bagi peserta kelas III, sementara dirinya merupakan peserta kelas I.

"Kalau naik kayaknya sudah naik dari pertengahan 2020 itu. Awalnya tidak terima naik jadi Rp150 ribu, tapi toh dibayar perusahaan. Sekarang sudah terbiasa (iuran) naik. Kan nanti Januari hanya untuk kelas III," ujar Mariana.

"Saya tidak terlalu tahu juga informasi iuran naik. Saya kelas II, sudah naik dari lalu. Anak saya kelas I. Jadi, tidak ada masalah. Kalau kelas III naik, saya tidak tahu infonya," tambah Monica Viedelia (29). (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)