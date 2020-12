WAJIB TAHU! Ini Alasan Buang Air Kecil Setelah Bercinta Sangat Penting, Cegah Penyakit Mematikan ini

POS-KUPANG.COM – Ternyata buang air kecil setelah bercinta sangat penting. Ternyata manfaatnya cukup besar.

Salah satunya bisa mencegah penyakit mematikan ini.

Mau tahu apa manfaatnya? Simak penjelasan ginekolog, Dr. Alyssa Dweck, penulis The Complete A to Z for your V, hal itu benar adanya.

Dirangkum Grid.ID dari laman Insider, buang air kecil setelah berhubungan seks membantu membersihkan uretra dari bakteri berbahaya.

Menurut Dweck, manfaat terbesar buang air kecil setelah berhubungan seksual adalah membantu mengurangi kemungkinan terkena infeksi saluran kemih (ISK).

"Dengan buang air kecil sebelum dan sesudah dan berhubungan seks, aliran urin secara mekanis langsung membersihkan dan membilas bakteri yang bisa masuk ke uretra," kata Dweck.

"Kencing sebelum berhubungan seks juga bisa bermanfaat karena mengurai kandung kemih untuk kenyamanan," lanjutnya.

Menurut Dweck, buang air kecil setelah berhubungan seks sangat penting bagi wanita karena uretra lebih dekat ke anus.

Dalam anatomi wanita, uretra, vagina, dan rektum semuanya berdekatan satu sama lain sehingga ada kemungkinan lebih tinggi bakteri dari area rektum untuk mendekati uretra saat berhubungan seks.