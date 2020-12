Fans Blak-blakan Ngaku Iri! Arya Saloka Kepergok Penggemar Komen Nakal di Instagram Dian Sastro

POS KUPANG, COM - Arya Saloka secara terbuka menulis pengakuan di postingan foto Instagram aktris Dian Sastrowardoyo.

Pemain film 'Ada Apa Dengan Cinta' itu punya citra yang pantas untuk diidolakan banyak orang tak terkecuali Arya Saloka.

Memiliki wajah cantik, cerdas, dan selalu tampail fashionable, Dian Sastro mencuri perhatian Arya Saloka.



Mengutip Instagram-nya, Dian Sastro belum lama ini tampak membagikan potretnya dengan jaket berwarna pink.

Dian Sastro bergaya di depan kamera saat berada di dalam mobil.

Dian Sastro tampak memukau dengan riasan wajah yang membuatnya justru tampil lebih muda dan fresh.

Banyak yang memuji kecantikan Dian Sastro yang semakin bertambah usia justru semakin muda saja.

'Quick last minute run to the restaurant for take outs. Make up game strong today#ciciAlmarambutnyadahpanjang #TNCFU,' tulis Dian Sastro Kamis, (24/12/2020) di akun @therealdisastr.

Unggahan itu pun dikomentari Arya Saloka yang mengaku sudah mengidolakan Dian Sastro sejak belia.

'Idolaku saat belia,' komentar Arya Saloka dengan menambahkan emoji terpesona.