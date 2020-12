Bak Pinang Dibelah Dua,Wajah Al & Safeea pada Foto Diunggah Ahmad Dhani Bikin Heboh,Padahal Beda Ibu

POS-KUPANG.COM - Foto Al dan Safeea yang diunggah sang ayah, Ahmad Dhani bikin heboh.

Bagaimana tidak, dalam foto tersebut, Al dan Safeea bak pinang dibelah dua. Padahal keduanya terlahir dari rahim wanita berbeda alias beda ibu.

Al Ghazali merupakan anak Ahmad Dhani dari Maia Estianty, sedangkan Safeea merupakan Anak Ahmad Dhani dari Mulan Jameela.

Banyak netizen yang mengatakan bahwa Al dan Safeea memiliki wajah yang mirip karena foto yang diunggah oleh Ahmad Dhani.

Musisi asal Surabaya, Jawa Timur itu mengunggah potret Al dan Safeea pada Minggu (19/01) kemarin.

“Both are The First (keduanya adalah yang pertama) (emoji),” tulis Ahmad Dhani dalam akun @ahmaddhaniofficial.

Setelah mengunggah foto tersebut, kolom komentar pun dipenuhi oleh komentar para netizen.

Mereka menganggap bahwa Al dan Safeea memiliki wajah yang mirip, walaupun lahir dari ibu yang berbeda.

foto masa kecil Al Ghazali dan Safeea Ahmad

“Wajah nya sama ih,” tulis akun @niie_sania.

“(emoji) sama-sama anak sulung & paling sama wajahnya.. (emoji),” komentar akun @priskilaasianty.