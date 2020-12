Aura Kasih Tuding Sang Suami Telantarkan Anak Hingga Gugat Cerai, Eryck Amaral Ungkap Sebuah Fakta

POS-KUPANG.COM - Gugatan cerai dilayangkan penyanyi Aura Kasih pada suaminya, Eryck Amaral.

Alasan utama Aura Kasih melayangkan gugatan cerai karena sudah berpisah dari Eryck sejak Maret 2020.

Bahkan, selama itu Aura mengurus sendiri bayi mereka. Eryck Amaral berkarier di Bangkok sebagai model.

Setelah perceraiannya terungkap ke publik, Aura Kasih pun mulai terbuka perihal keluh kesahnya mengasuh anak seorang diri.

Aura Kasih kesal karena Eryck Amaral tidak pernah menanyakan kabar Bella, anak perempuannya dari pernikahan dengan penyanyi dan bintang film cantik Indonesia itu.

"Nggak pernah minta apa-apa sama dia, hanya 1 aja, tanya kabar anaknya gimana, kenapa susah," tulis Aura Kasih menuliskan kisahnya di akun Instagram Story, Kamis (24/12/2020).

Selama meninggalkan Aura Kasih dan Bella di Jakarta, Eryck Amaral yang saat ini bekerja dan tinggal di Bangkok, Thailand, ini diduga tidak pernah menghubungi istri dan anaknya tersebut.

"Berbulan-bulan dijagain, pura-pura bahagia, pura-pura biasa aja. Bingung sama manusia-manusia yang nggak sayang anak. Anak itu titipan Tuhan," tulis Aura Kasih.

"2 minggu sekali mungkin nanya kabar anak, why its so hard? Sibuk apa sampe kayak gitu," lanjut Aura Kasih menuliskan keluhannya.

"Beruntunglah kalian yang punya ayah yang baik untuk anak-anak kalian. Its hurt so much," tulis Aura Kasih.