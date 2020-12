Promo A&W periode 25-27 Desember 2020 Bertajuk Awesome Weekend Deals, Lebih Hemat

POS-KUPANG.COM - Promo A&W periode 25-27 Desember 2020 baru saja mulai. Kali ini, A&W meluncurkan promo yang bertajuk Awesome Weekend Deals. Melalui promo ini, Anda bisa memilih varian paket yang membuat bujet kulineran Anda menjadi lebih hemat. Varian paket dari promo A&W cukup beragam.

Diantaranya, paket Deal A mulai dari harga Rp 112.000 yang terdiri dari 7 aroma chicken dan 1 kentang goreng. Ada juga paket Deal B mulai dari harga Rp 55.000 yang terdiri dari 2 aroma chicken, 1 kentang goreng dan 2 nasi. Paket lainnya adalah Deal C mulai dari harga Rp 12.000 yang terdiri dari 1 RB Float.

Sebelum memutuskan untuk membeli, ada ketentuan yang harus Anda perhatikan berikut:

Promo A&W berlaku dari tanggal 25-27 Desember 2020.⠀

Berlaku untuk seluruh cabang yang masih operasi kecuali store bandara.

Promo A&W berlaku untuk semua pembelian dine-in, delivery 14061, GrabFood, GoFood, take away dan drive thru.

Berlaku untuk Golden Aroma dan Spicy Aroma.

Potongan ayam tidak dapat dipilih.

Harga sebelum pajak.

Promo A&W berlaku selama stock tersedia.

Melansir situs A&W, nama A&W merupakan gabungan dari inisial nama pendiri, Roy W. Allen dan Frank Wright. Saat ini, A&W sudah tersebar di seluruh dunia dengan menyediakan makanan siap saji berkualitas.

A&W membuka gerai pertama di Indonesia pada 1985 silam. Hingga hari ini, A&W telah melayani kurang lebih 5 juta pelanggan setiap bulan di lebih dari 230 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah promo A&W Super Deals: