Nitizen Soroti Khusus Wajah Gading Marten Ketika Natal Bersama Gempi dan Gisel: Senyumannya Itu Lho!

POS-KUPANG.COM - Gading Marten membagikan momen natal yang dia jalani bersama mantan istrinya, Gisella Anastasia serta putri semata wayang mereka, Gempita Nora Marten alias Gempi.

Dalam foto tersebut, Gading Marten, Gisella Anastasia dan Gempi tampak kompak mengenakan pakaian berwarna merah bak keluarga yang utuh.

Terlihat Gempi yang berada di tengah-tengah Gisella Anastasia dan Gading Marten tampak menggemaskan dengan mengenakan topi sinterklas.

Kemudian Gisel la Anastasia pun tampak memperlihatkan ekspresi bahagia saat berada bersama sang putri juga mantan suaminya.

Melengkapi unggahannya, putra Roy Marten itu menuliskan keterangan untuk foto tersebut.

Pemain Love For Sale itu mengucapkan Selamat Natal bagi para pengikutnya di Instagram.

"Have a wonderful and blessed CHRISTMAS to you all (emoji) Happy Holidays (emoji)," tulis Gading Marten seperti dikutip Grid.ID dari akun Instagram @gadiiing, Jumat (25/12/2020).

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari oleh para netizen yang sebagian besar senang melihat kebersamaan mereka.

Akan tetapi, beberapa di antara netizen justru menyoroti ekspresi Gading Marten yang dinilai menunjukkan senyum terpaksa.

instagram-media-rendered" scrolling="no" frameborder="0" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" data-gtm-yt-inspected-6549706_27="true" loading="lazy" 0px; margin: 0px; max-width: 100%;">

"Papa Gading senyumnya kayak terpaksa gitu ya bund," kata seorang netizen.

"Mukanya Gading sama Gempi enggak happy," sahut netizen lainnya di kolom komentar foto Gading Marten, Gisella Anastasia dan Gempi.

Gading Marten Umbar Kemesraan dengan Karen Nijsen

Bunga-bunga asmara tengah melingkupi kehidupan aktor sekaligus putra Roy Marten, Gading Marten.

Setahun menyandang status duda usai cerai dari Gisella Anastasia, Gading Marten santer dikabarkan punya kekasih baru.

Wanita yang beruntung merebut hati Gading Marten ialah seorang model bernama Karen Nijsen yang beberapa waktu lalu kedapatan mencium mesra sang aktor.

Menariknya, hubungan Gading Marten dan Karen Nijsen terjalin di atas perbedaan usia mereka yang mencapai 18 tahun.

Sosok Karen Nijsen, wanita cantik yang cium Gading Marten Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Sosok Karen Nijsen, Wanita Cantik yang Cium Gading Marten, Jadi Sorotan, Intip Pesona Cantiknya!, https://manado.tribunnews.com/2020/12/14/sosok-karen-nijsen-wanita-cantik-yang-cium-gading-marten-jadi-sorotan-intip-pesona-cantiknya?page=4. Editor: Bravi Pangajouw (Kolase Tribunnews)

Kabar ini nyatanya sampai juga ke telinga Roy Marten yang tak mau ketinggalan untuk berkomentar soal asmara anaknya.

Hal itu terlihat di video yang diunggah di kanal YouTube marten and friends dengan judul '#martenandmarten - GADING MARTEN PUNYA PACAR BARU !!!'

Dalam tayangan tertanggal Selasa (22/12/2020) itu, Roy Marten bertanya sejauh mana hubungan Gading dan Karen.

Gading Marten mengaku dirinya hampir setiap hari berkencan dengan Karen Nijsen.

"Emang lagi dekat, orang paling dekat sekarang Karen," kata Gading.

"Sekarang ini sebuah klarifikasi, sudah sejauh mana?" tanya Roy pada Gading.

"Sudah hampir rutin tiap hari, ketemu selalu, nge-date lah," ungkap Gading.

Gading pun mengungkapkan fakta mengejutkan tentang Karen.

Rupanya Gading dan Karen lahir di tanggal yang sama yakni 8 Mei.

"Yang aneh apa, dia lahirnya 8 Mei juga," ujar Gading.

"Cocok dong," timpal adik Gading, Gibran.

"Emang mau ke mana?" goda Roy Marten.

Kendati demikian, keduanya terpaut usia 18 tahun.

Karen berusia 20 tahun, sedangkan Gading berusia 38 tahun.

"8 Mei persis, cuma yang satu (kelahiran) 1982, yang satu tahun 2000," ujar Gading.

"Dia belum lahir, aku sudah demo," imbuhnya.

Mendengar perkataan Gading, Roy pun memberikan tanggapannya.

Menurutnya, kaum laki-laki tak akan pernah tua.

"Tapi nggak apa-apa, laki-laki nggak pernah tua. Laki-laki cuma dari remaja ke dewasa.

Sampai ke papa masih dewasa, belum tua," ujar Roy.

(*)

