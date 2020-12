Jadwal Liga Italia, Inter Milan vs Crotone, Benevento vs AC Milan, Juventus vs Udinese, Live RCTI

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Italia Serie A memasuki pekan 15. Tidak ada pertandingan Liga Italia Serie A pada hari ini Sabtu (26/12/2020) karena para pemain tengah libur Natal dan tahun baru 2021.

Liga Italia pekan 15 adalah aga pembuka pertandingan Serie A di tahun 2021, AC Milan, Inter Milan dan Juventus langsung bermain.

Jadwal Liga Italia pekan 15 adalah dimulai pada hari Minggu 3 Januari 2021. Dibuka pertandingan Inter Milan vs Crotone dan akan ditutup Benevento vs AC Milan dan Juventus vs Udinese.

RCTI dan Bein Sports 2 akan menayangkan laga-laga Liga Italia ini.

Seperti diketahui, setelah menyelesaikan pekan 14, para pemain Liga Italia menjalani masa libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 selama sepekan.

Sebanyak 10 pertandingan Liga Italia Serie A nantinya akan digelar dari kurun waktu satu hari saja yakni Minggu, 3 Januari 2020.

Liga Italia Serie A pekan 15 dibuka laga laga Inter Milan vs Crotone di Giuseppe Meazza.

JadwaI Liga Italia antara Inter Milan vs Crotone akan berlangsung pukul 18.30 WIB atau Minggu siang waktu setempat.

Kemudian dilanjutkan dengan 7 pertandingan yang berlangsung serentak pada pukul 21.00 WIB.

Di antara 7 pertandingan serentak itu berlangsung Atalanta vs Sassuolo.

Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella, dan pemain Spezia, Luca Mora, berebut bola pada pertandingan Liga Italia, 20 Desember 2020 (AFP/Marco BERTORELLO)

Sementara Cagliari menjamu Napoli.