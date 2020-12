Dituding Suami Punya Selingkuhan, Jane Shalimar Unggah Background Gelap Pekat: Aku Baik-Baik Saja 

POS-KUPANG.COM - Dituding Suami Punya selingkuhan, Jane Shalimar Unggah InstaStory Background Gelap: Aku Baik-Baik Saja

Kisah rumah tangga Jane Shalimar dan Arsya Wijaya dikabarkan terancam retak.

Artis Jane Shalimar unggah InstaStory berlatar gelap. Hanya terdapat kata-kata di sudut kanan bawah.

Dalam status InstaStorynya, Jane Shalimar mengabarkan kondisinya saat ini.

Ia menyatakan dalam kondisi baik-baik saja.

Namun, Jane Shalimar meminta doa agar semua permasalahannya berbisa cepat selesai.

"Thank u for all your concern...

sampai saat ini keadaanku alhamdulillah sehat wal'afiat, alive and well bersama keluarga tercinta di rumah, di Jakarta..

mohon doanya agar semua permasalahan bisa cepat selesai dan berjalan baik," tulisnya dalam akun @janeshalimar_1.

Unggahan InstaStory (Instagram @janeshalimar_1)

Jane Shalimar membuka kabar keretakan rumah-tangganya dengan Arsya Wijaya.