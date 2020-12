Lesty Kejora Out, Agnez Mo Ada! 12 Artis Indonesia Masuk Daftar 100 Wanita Tercantik Dunia, Siapa?

Youtube The 100 Most Beautiful Women Of 2020

POS KUPANG, COM - Setelah polemik soal Lesti Kejora masuk daftar 100 wanita tercantik dan berada di posisi kelima..

Kini deretan Wanita Tercantik Dunia versi TC Candler telah keluar.

Nama Lesti Kejora tak ada, akan tetapi ada artis Indonesia yang masuk dalam daftar 100.

TC Candler setiap tahun menampilkan deretan artis baik pria atau wanita di seluruh penjuru dunia untuk masuk dalam daftar 'The 100 Most Beautiful/ The 100 Most Handsome Faces'.

Nah, tak heran bila jagat maya ramai memperbincangkan sederet artis idolanya tersebut.

Ternyata dari Indonesia sendiri, ada 12 artis yang masuk dalam daftar wanita tercantik versi TC Candler ini.

Dengan begitu, lima selebriti tanah air itu disejajarkan dengan sejumlah figur publik wanita lain, yakni Gigi Hadid, Jihyo, Natalie Portman, Ariana Grande, Megan Markle, Rihanna, hingga model internasional Cara Delevingne.

Pedangdut Lesti Kejora tak termasuk dalam nominasi kali ini padahal sebelumnya sempat menjadi 5 besar di penghargaan serupa versi Top Beauty World.

Penasaran siapa saja artis wanita Indonesia tersebut?

Berikut TribunStyle.com rangkum deretan poster nominasi 'The 100 Most Beautiful Faces 2020' yang dilansir dari @tccadler, di antaranya.

1. Citra Kirana