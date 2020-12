Komentar Pengusaha NTT Tentang Perombakan Kabinet Jokowi

POS-KUPANG.COM - KALANGAN pengusaha ikut mengomentari perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua DPD Real Estate Indonesia Provinsi NTT ( DPD REI NTT), Bobby Pitoby mengatakan, reshuffle kabinet memang diperlukan.

"Refreshing dari waktu ke waktu sangat diperlukan. Seperti halnya menteri perlu reshuffle agar kinerja para meteri bisa diukur dan para menteri mempunyai tanggung jawab untuk membuahkan hasil dari kinerja mereka," kata Bobby Pitoby ketika dimintai tanggapannya, Selasa (22/12/2020).

"Dengan adanya enam menteri baru ini, saya berpendapat bahwa kinerja di kementerian masing-masing akan meningkat drastis seperti halnya pariwisata, pengetasan kemiskinan dan kehidupan toleransi antar umat beragama akan semakin baik," tambahnya.

Menurut Bobby Pitoby, enam menteri baru akan berupaya semaksimal mungkin untuk membuat gebrakan-gebrakan baru guna menunjukkan kapabilitas mereka kepada Presiden Jokowi dan masyarakat pada umumnya.

Ia berharap enam menteri baru dapat memberikan fokus yang lebih kepada NTT. "NTT saat ini tengah berbenah di bidang parawisata, yang seiring dengan visi misi Pak Gubernur NTT dan pengentasan kemiskinan melalui Kementerian Sosial," ujar Bobby Pitoby.

Hal senada disampaikan pengusaha muda NTT, Bobby Liyanto. "Kita memerlukan menteri yang punya gebrakan dan bekerja keras untuk sebuah perubahan yang nyata. Setiap menteri yang kerjanya biasa-biasa saja atau standart perlu diganti, apalagi jika korupsi harus diganti."

Menurut CEO Sejahtera Group ini, NTT yang menempati posisi lima besar sebagai provinsi termiskin di Indonesia, sangat membutuhkan bantuan-bantuan dan dukungan dari pusat.

"Seperti Menteri Sosial adalah sangat tepat dengan diberikan kepada ibu Risma yang telah terbukti bersih dan pekerja keras serta memiliki hati yang tulus bagi orang yang membutuhkan," ujarnya.

Ia juga menilai pengangkatan Sandiaga Uni sebagai Menteri Pariwisata merupakan pilihan tepat.

"Seseorang yang punya jiwa entrepreneurship seperti Sandiaga Uno, pengusaha muda yang sudah terbukti dalam bisnis yang multibidang, bagi kita NTT sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran dan kebijakan-kebijakan yang out of the box," katanya.

Bobby Liyanto juga memuji sosok M Lutfi yang merupakan pengusaha dan diplomat yang sudah teruji sejak muda. Ia yakin, M Lutfi akan bisa membawa suatu perubahan dan cara kerja yang berbeda.

Menurutnya, dengan masuknya Sandiaga dan M Lutfi maka menjadi empat orang muda kader Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berada di kabinet Jokowi.

"Saya juga adalah kader HIPMI NTT dan saya cukup mengenal cara kerja dan sepak terjang dari keempat menteri tersebut, yaitu Sandiaga Uno, Erick Tohir, M Lutfi dan Bahlil," terangnya.

"Tiga menteri baru lainnya saya kurang mengenal tetapi saya yakin bahwa tentu telah melalui seleksi yang ketat dengan track record yang teruji," lanjutnya.

Bobby Liyanto mengatakan, "Rakyat menunggu terobosan Anda untuk Indonesia yang lebih baik." (cr1/cr4)