Guru SMPK Frater Maumere Raih Beasiswa Indonesia Timur Lalu Belajar S2 di Amerika Serikat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM | MAUMERE-Yulius Yosef Kasimo Waza, Guru SMPK Frater Maumere meraih program Beasiswa Indonesia Timur lalu melanjutkan S2 di Amerika Serikat.

kepada POS-KUPANG.COM di Maumere, Kamis (24/12/2020) pagi menjelaskan, dirinya akan melanjutkan study S2 atau master of Science (MS) in Teaching and Curriculum In Teaching English to the Speakers f Other Languages (TESOL) pada Warner School of Education and Human development University of Rochester, New York, USA.

"Terus terang saya sangat senang karena setelah mengikuti beberapa tahap seleksi dan tes yakni Administrasi, Potensi Akademik, Leaderless Group Discussion, Wawancara Akademis), akhirnya saya bersama beberapa teman dari 5 provinsi di Indonesia Timur (Papua, Papua barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT), ditetapkan menjadi Awardee Lembaga Pengelolah Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Indonesia Timur (BIT) angkatan kedua dengan tujuan studi Amerika," kata Yulius.

Ia mengungkapkan, sssuai lolos LPDP Kementerian Keuangan RI memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti Language Preparation Program (IELTS) di Universitas Negeri Yogyakarta selama 7 bulan dan mengikuti pelatihan GRE (Graduate Record Examination) sebagai salah satu syarat masuk studi S2 di kampus di Amerika. "Setelah memenuhi beberapa persyaratan kampus, saya kemudian melamar ke beberapa kampus di Amerika dan akhirnya saya di terima tanpa syarat pada Warner School of Education and Human Development University of Rochester, New York. Saya akan memulai Study S2 pada 13 January 2021sampak 14 Desember 2022," tutur Yulius.

Ia menyadari bahwa Misi Yayasan Mardi Wiyata tempat ia mengabdi dalam rangkah meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan adalah dengan meningkat kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

"Saya diberi tugas belajar oleh Yayasan Mardi Wiyata untuk melanjutkan sudi S2 dan kemudian akan pulang mengadi pada yayasan tersebut menjadi pengajar dan akademisi," paparnya.(ris)