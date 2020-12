Gugat Cerai Suami, Aura Kasih Sesalkan Sikap Eryck Amaral Telantarkan Anak Semata Wayang, SEDIH!

POS KUPANG, COM - Setelah menggugat cerai sang suami Eryck Amaral, Aura Kasih kini sesalkan sikap suaminya.

Aura Kasih dikabarkan menggugat cerai Eryck Amaral ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Gugatan cerai itu dilayangkan Aura Kasih pada hari Kamis (17/12/2020) lalu.

Meski sebetulnya publik telah mengendus kabar tak sedap itu sejak 2019 lalu, lantaran Aura Kasih dikabarkan telah berpisah dengan Eryck Amaral karena tak lagi ada unggahan kemesraan keduanya di laman instagram Aura Kasih.

Setelah akhirnya terbukti bahwa Aura Kasih menggugat cerai suaminya.

Pelantun lagu Mari Bercinta itu nampaknya menyesalkan sikap sang suami yang acuh terhadap buah hatinya.

Hal itu nampak dari curhatannya di instagram story milik Aura Kasih.

Dalam kegalauannya, Aura Kasih kesal lantaran Eryck Amaral cuek dan tak pernah menanyakan kabar anaknya.

"2 minggu sekali mungkin nanya kabar anak.... why it's so hard? sibuk apa sampe kaya gitu... Beruntunglah kalian yang punya ayah yang baik untuk anak2 kalian. It's hurt so much...

mungkin ini jalan hidup yang harus dijalani.. dan saya ga pernah menyesal karena ALLAH kasih bella untuk saya. Aduh ya.. pagi2", tulisnya.