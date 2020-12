Cek Posisi Syarat dan Link untuk Lowongan Kerja BUMN Telkom, Segera Ditutup, Akhir Desember 2020

Cek Syarat Posisi dan Link untuk Lowongan Kerja BUMN Telkom, Segera Ditutup, Akhir Desember 2020

POS-KUPANG.COM - bagi kamu yang sedang mencari kerja, masih ada peluang untuk mendapatkan kerja karena ada pembukaan lowongan kerja dari BUMN ini

Salah satu BUMN yang sedang membuka kesempatan kerja adalah Telkom Indonesia.

BUMN ini bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan jaringan internet. Layanan Telkom sudah tersebar diberbagai wilayah di Indonesia.

Lowongan kerja Telkom saat ini sudah dibuka mulai Agustus 2020 lalu. Bagi kalian yang berminat bergabung, bisa segera mempersiapkan diri.

Simak posisi serta persyaratan di lowongan kerja BUMN Telkom Indonesia di bawah ini. Informasi ini dihimpun dari laman rekrutmen resmi Telkom Indonesia.

Lowongan kerja artificial intelligence engineer

Syarat

Berpengalaman minimal 3 tahun

Memiliki pengetahuan tentang Caffe, TensorFlow, MxNet, Keras, Theno, Hadoop or Spark. Python or R or C++, SQL or NoSQL database.