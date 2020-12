Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu untuk Mama dan Mertua Lengkap Ucapan Selamat Hari Ibu dalam Islam

POS-KUPANG.COM - Selamat hari Ibu. Hari ini Selasa 22 Desember 2020 kita memperingati Hari Ibu.

Ada baiknya momen ini kita isi dengan menyampaikan cinta dan kasih sayang kepada semua ibu: ibu kandung, mertua dan lain-lain.

Memang, berbagi kasih dengan Ibu tercinta bukan hanya pada satu hari tersebut.

Tapi buat menyambut momen ini tak ada salahnya kita bikin ibu merasa semakin spesial dengan perhatian yang diberikan.

Kamu dapat menghadiahkan bunga, kartu, atau hadiah lainnya kepada ibu. Tapi bagaimana kalau memberinya sesuatu yang tidak akan layu, berdebu, atau dibuang?

Beri tahu ibu betapa pentingnya dia dengan kata-katakhususnya kutipan ikonik yang mengingatkannya betapa pentingnya ibu bagi semua orang.

Berikut ini ada ucapan selamat Hari Ibu yang bisa dijadikan status di Facebook, Instagram, atau WhatsApp.

1. Oh Allah, grant her paradise, for she is the paradise in my life.

Ya Allah, berikan surga-Mu untuknya, karena dia adalah surga dalam hidupku.