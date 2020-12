Kecantikan Lesti Kejora Diakui Saingi Lisa BLACKPINK, Emma Watson, Selena Gomez Hingga Jolie

Kecantikan Lesti Kejora Diakui Saingi Lisa BLACKPINK, Emma Watson, Selena Gomez Hingga Angelina Jolie

POS KUPANG.COM -- Penyanyi dangdut Indonesia, Lesty Kejora pantas disandingkan dengan sejumlah wanita cantik kelas dunia

Wanita yang dekat dengat Rizky Billar itu diakui sama cantik dengan wanita cantik internasional Lisa BLACKPINK, Emma Watson, Selena Gomez Hingga Angelina Jolie

Terungkap, bukti kecantikan Lesti Kejora saingi dengan Lisa BLACKPINK , Emma Watson , Selena Gomez dan Angelina Jolie.

Sebab saat ini, tengah ramai diperbincangkan publik mengenai Lesti Kejora masuk lima besar wanita tercantik di dunia.

Maka tak heran, banyak publik bertanya-tanya dan keheranan terkait kecantikan Lesti Kejora kini dapat bersaing dengan Lisa BLACKPINK, Emma Watson, Selena Gomez hingga Angelina Jolie.

Baca juga: KONFLIK China vs Amerika di Pasifik Selatan Sudah Pasti Berakhir dengan Bentrokan Bersenjata

Baca juga: Gisella Anastia Rasakan Sulitya Hidup Tanpa Gading, Syok Banting Tulang Seorang Diri , Kata Gempi?

Baca juga: RENCANA Besar Luna Maya Tahun 2021, Tak Bantah Siap Nikah dan Lakukan Hal Penting ini

Baca juga: Giliran Barisan Santri Nusantara Laporkan Sekertaris FPI Munrman, Sebut Laskar FPI Tak Bersenpi

Menjawab semua rasa penasaran itu, pihak Top Beauty World (TB World) pemberi Awards akhirnya buka suara.

Diketahui, Top Beauty World (TB World) mengumumkan daftar The Most Beautiful Women of 2020 pada Minggu (20/12/2020).

Menariknya, Lesti Kejora berhasil masuk dalam daftar tersebut.

Pedangdut berusia 21 tahun itu berada di urutan 5 dan mendapatkan 9148 poin.