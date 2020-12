Geser Lisa BLACKPINK Terjawab Klarifikasi TB World Pilih Lesty Kejora Jadi Wanita Tercantik 5 Dunia 

POS KUPANG, COM - Terjawab klarifikasi TB World pilih Lesti Kejora jadi wanita tercantik 5 dunia, geser Lisa BLACKPINK.

Rekan Rizky Billar, Lesti Kejora buat heboh lantaran terpilih masuk di peringkat 5 wanita tercantik di dunia versi Top Beauty World ( TB World).

Lesti Kejora bahkan menggeser Lisa BLACKPINK, Angelina Jolie hingga Selena Gomez.

Sontak hal itu memicu respon dari warganet yang penasaran dengan metode penilaian TB World.

Munculnya kabar penyanyi dangdut Lesti Kejora masuk peringkat 5 Wanita Tercantik Dunia menuai reaksi. Bahkan pacar Rizky Billar sampai Trending di Twitter.

Terkait masuknya Lesty Kejora sebagai Wanita Tercantik Dunia ini, pihak Top Beauty World memberikan penjelasan.

Diketahui, Top Beauty World (TB World) baru saja mengumumkan hasil survei tahunannya.

Top Beauty World (TB World) mengumumkan daftar The Most Beautiful Women of 2020 pada Minggu (20/12/2020).

Menariknya, Lesti Kejora berhasil masuk dalam daftar tersebut.

Pedangdut berusia 21 tahun itu berada di urutan 5 dan mendapatkan 9148 poin.