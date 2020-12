Mbak You

Gara -gara Ramalannya Mbak You Dilabrak Artis Cantik ini, Meski Akhinya jadi Kenyataan

POS-KUPANG.COM- Ramalannya sering menjadi kenyataan, Mbak You bikin sejumlah selebriti tanah air ketar-ketir.

Sampai ada artis yang tidak terima dengan ramalan Mbak You dan melabrak paranormal kejawen itu. Padahal ramalan tersebut akhirnya menjadi kenyataan.

Hal itu diungkapkan Mbak You di kanal YouTube Official iNews yang bertajuk 'Panglima Langit Blak-blakan soal Ashanty yang 'Dikeroyok' 7 Dukun Santet Part 01- Call Me Mel 20/01'.

Dilansir dari Nakita.ID, mulanya Melaney Ricardo menanyakan risiko pekerjaan Mbak You dan pro kontra yang menyertainya.

Terlebih menurut Melaney, Mbak You harus menghadapi suka duka itu seorang diri.

"Apalagi kalau saya lihat Mbak You ini bisa disebut paranormal yang straight forward ketika berbicara," katanya.

Mbak You menanggapi perkataan Melaney, menyebut dirinya tidak butuh dipuji karena masih memiliki banyak kekurangan.

"Saya punya banyak kekurangan, saya bukan sosok yang perlu didewakan. Saya cuma manusia biasa yang punya sedikit kelebihan, yang mungkin bisa membantu," katanya.

"Namanya orang pro dan kontra, orang tidak suka dengan kekurangan pasti ada semuanya."

"Disaat saya sudah memberi yang terbaik dari apa yang saya bisa, diterima atau tidaknya semua jodoh-jodohan, semua kita kembalikan ke yang di Atas," lanjut Mbak You.