Agnez Mo: Paling Berkesan

POS-KUPANG.COM - TERJUN di dunia hiburan sejak usianya masih enam tahun, artis Agnez Mo begitu terkesan dengan penghargaan yang diberikan iHeartRadio.

Agnez yang mengoleksi sekitar 180 penghargaan itu mengatakan alasan penghargaan itu begitu berkesan baginya.

"iHeartRadio Music Awards, karena itu salah satu ajang penghargaan musik salah satu yang paling besar di sana, dan ya waktu itu saya menang," ucap Agnez Mo, dikutip dari YouTube Diaz Hendropriyono, Senin (21/12/2020).

Penghargaan itu berkesan bagi Agnes karena iHeartRadio Music Award merupakan salah satu awards yang cukup bergengsi, yang menurutnya hampir seperti Billboard Awards. "It's really big awards," tutur Agnez.

Selain penghargaan tersebut, selama di Los Angeles dan berkarier di Amerika Serikat, Agnez juga merasa bahagai ketika lagunya berhasil masuk chart Billboard dan top 20 urban chart radio yang menurutnya sulit menembus chart radio di Amerika Serikat.

"Kan susah ya masuk chart radio di sana, itu mungkin, the first thing yang oke this is good, this is what I've accomplish," ujar artis yang pernah berduet dengan Chris Brown itu.

Sebagai informasi di tahun 2019 Agnez berhasil membawa pulang piala dari iHeartRadio Music Award untuk kategori social star award.

Di tahun 2020, Agnez kembali masuk nominasi untuk kategori Artis dengan penggemar terbaik. Dalam kategori tersebut Agnez bersaing dengan penggemar dari musisi lainnya seperti Army dari BTS, Beliebers dari Justin Beiber, Camilizers dari Camila Cabello, dan beberapa musisi lain. (kompas.com)