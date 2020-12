Webinar Vatikan, Indonesia, Mesir: Refleksi Penting Dokumen Abu Dhabi untuk Toleransi di Indonesia

Refleksi Penting Dokumen Abu Dhabi untuk Toleransi di Indonesia

POS-KUPANG.COM - Staf Dewan Kepausan Untuk Dialog Antar Umat Beragama, Vatikan, Pastor Markus Solo Kewuta, SVD memberikan tiga refleksi penting Dokumen Abu Dhabi untuk toleransi di Indonesia dalam Seminar Online Internasional yang bertajuk Perdamaian Dunia Pasca Dokumen Abu Dhabi, Sabtu (19/12/2020).

“Kalau dibaca secara saksama dokumen Abu Dhabi ini sebenarnya memiliki 12 tesis utama. Pada kesempatan ini saya ingin menyoroti secara khusus 3 point, karena hemat saya krusial dan berguna untuk masa depan dunia dan terutama untuk negara kita Indonesia,” kata Pastor Markus.

Adapun tiga point tersebut yakni soal urgensi pendidikan, menguji keotentikan toleransi dan budaya rekonsiliasi. Tiga point penting ini ada dalam Dokumen Abu Dhabi atau “The Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together” yang dapat dipelajari secara bersama-sama.

Urgensi Pendidikan

Menurut Pastor Markus pendidikan pada umumnya merupakan hak setiap warga negara. Ia menekankan soal pendidikan khusus yakni pendidikan perdamaian. Hal ini kata dia merupakan upaya-upaya yang ditempuh baik formal maupun non formal untuk membawa, membimbing anak-anak dan generasi muda untuk keluar dari geto-geto spiritual.

“Yakni (keluar) dari klaim-klaim kebenaran sepihak yang mungkin kadang juga menyesatkan. Keluar dari kesalahpahaman tentang agama dan kepercayaan orang lain. Dari ketidaktahuan, dari tendensi pencampurbauran, dari kerancuan, menuntut kebenaran sendiri,” kata Pastor Markus.

Pater Markus Solo Kewuta SVD (Foto Vox Point Indonesia)

Ia meyakini tidak ada suatu negara di dunia ini yang ingin kehilangan sebuah generasi. Hilangnya sebuah generasi artinya hilangnya kans untuk pembangunan kemajuan dan perkembangan.

“Dan bukan kebetulan Dokumen Abu Dhabi menekankan pendidikan sebanyak 3 kali. 2 kali tertuju kepada anak-anak dan kaum muda yang harus dibekali pendidikan yang sehat dan inklusif. Mulai dari rumah, dalam lingkungan, tetapi juga di dalam institusi-institusi formal. Yang ketiga ditujukan kepada pendidikan kaum wanita,” bebernya.

Lebih lanjut ia menjelaskan upaya penyelamatan masa depan bangsa yang bebas dari pelbagai energi negatif baik dalam rana agama, budaya, sosial dan politik harus berawal dari reformasi pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan yang sehat dan yang berkiprah kepada kemajemukan.