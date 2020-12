Bukannya Gembira, Warganet Protes Lesty Kejora Masuk 5 Besar Wanita Tercantik Dunia, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM - Nam Lesty Kejora masuk dalam deretan 5 besar wanita tercantik dunia. Bukannya gembira atau senang, warganet malah protes. Ada apa?

Prestasi yang diraih Lesty Kejora tersebut sontak saja menjadi perbincangan warganet di media sosial twitter Sejak kemarin, Minggu (20/12/2020)

Pedangdut Lesty Kejora jadi pusat perhatian setelah muncul unggahan dari Top Beauty (TB) World yang memasukan nama Lesty Kejora dalam deretan wanita tercantik dunia.

Dalam unggahan tersebut, Lesty menduduki peringkat 5 dalam daftar The Most Beautiful Women of 2020 (perempuan tercantik 2020).

Daftar itu disusun sendiri oleh Top Beauty World.

TB World merilis secara resmi daftar tersebut melalui akun media sosial YouTube dan Twitter, @Dtopbeautyworld.

Peringkat Lesty lebih tinggi dibandingkan para pesohor dunia.

Pesohor yang dimaksud seperti Selena Gomez dan Taylor Swift.

Lalu, ada juga bintang Kpop Lisa dan Jennie (BLACKPINK).