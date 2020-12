Bikin Heboh, Syahrini Pamer Tas Seharga Rp 3 Miliar, Tampak saat Istri Reino Barack Naik Jet Pribadi

POS-KUPANG.COM - Bikin Heboh, Syahrini Pamer Tas Seharga Rp 3 Miliar, Terlihat Saat Istri Reino Barack Ini Naik jet pribadi

Terbang menuju Jepang dengan menggunakan pesawat pribadi, penampilan penyanyi Syahrini di jet pribadi curi perhatian.

Meski mengenakan pakaian berjenis casual, istri Reino Barack tersebut tetap saja berhasil menjadi sorotan lantaran harga barang yang melekat pada tubuhnya.

Dibalut pakaian serba putih dengan gaya rambut yang diikat, Syahrini tampak tampil memukau.

Dia mengenakan sepatu sport berharga belasan juta dari salah satu brand ternama dunia, Hermes.

Dilansir melalui akun instagram @hermes_selebritii, Minggu (20/12/2020) sepatu berwarna putih dengan sentuhan hitam itu ternyata seharga lebih dari Rp 16 juta.

Terlihat melalui story yang dibagikan, Syahrini nampak memamerkan keadaan di dalam pesawat pribadi yang ditumpanginya bersama Reino.

Dengan interior mewah, pesawat tersebut dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti televisi, ruang bersantai, serta kursi lipat untuk beristirahat.

Tak ketinggalan pelantun lagu sesuatu itu juga turut memamerkan tas mewah yang dibawanya melalui akun instagram pribadinya @princessyahrini, Minggu (20/12/2020).

"While waiting for landing with my happy baby," tulis Syahrini.

Sepatu Syahrini (Instagram Princessyahrini)

Dalam storynya Incess terlihat sedang duduk bersantai sambil menaikan kedua kakinya dan meletakan tas kesayangannya itu tepat di sebelahnya.

Harga sepatu Syahrini (Instagram Hermes Indonesia)

