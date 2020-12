ARSENAL Terdiam! HUJAN Gol di Laga Manchester United dan Liverpool! Hasil Liga Inggris Terbaru 

Aksi Bruno Fernandes di laga Brighton vs Manchester United pada Liga Inggris pekan 3 Sabtu (26/9/2020)

POS KUPANG, COM - Ada 4 laga kali ini dari mulai Brighton Vs Sheffield United hingga ditutup oleh laga West Brom Vs Aston Villa.

Klasemen Liga Inggris terbaru usai pertandingan pekan ke-14 hari ini Senin 21 Desember 2020.

Laga antara Brighton Vs Sheffield berakhir imbang dengan skor 1-1.

Ini adalah poin kedua Sheffield United pada musim ini.

The Blades belum pernah merasakan kemenangan pada musim ini dan telah kalah dalam 12 laga.

Pasukan Chris Wilder pun harus menunda merasakan kemenangan lagi kala bersua Brighton.

Sheffield unggul terlebih dulu pada menit ke-63 lewat Jayden Bogle.

Namun kemenangan yang ditunggu Sheffield buyar 3 menit jelang laga usai.

Danny Welbeck mampu mencetak gol penyeimbang sekaligus menyelamatkan Brighton yang berstatus tuan rumah.

Brighton kini berada di peringkat ke-16 dengan mengumpulkan 12 poin.