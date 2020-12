Nadya Hutagalung: Belajar Berempati

POS-KUPANG.COM - MODEL dan pembawa acara Nadya Hutagalung menceritakan mengenai pengalaman hidupnya. Setiap orang tentu pernah merasakan ujian dalam hidup. Tetapi, hanya segelintir yang kuat menjalaninya.

Nadya menganggap setiap ujian dalam hidup adalah sebuah anugerah untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat.

"Aku punya banyak sekali tantangan dalam hidup dan aku merasa banyak anugerah setiap kali ada ujian keras, tantangan berat atau challenge, itu yang membuat aku tumbuh," kata Nadya saat konferensi pers virtual, Kamis (17/12/2020).

Nadya pernah mengalami kondisi hidup yang berat pada 2018. Namun, dengan itu dia mengaku banyak mengambil pelajaran hidup. Termasuk, belajar berempati.

"Walaupun sebelumnya banyak kejadian yang terjadi dalam hidup. Buat aku itu adalah hadiah, karena itu aku bisa punya empati kepada orang lain," ucap Nadya.

Nadya menuturkan, dari dulu dia tidak pernah menceritakan mengenai masalah terberatnya. Alasannya, tak ingin menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam hidupnya. "I just keep it on. Cara mengatasinya adalah just get up and teruskan hidup," kata Nadya lagi.

Nadya kemudian bercerita sejak usia 12 tahun, dirinya sudah mulai bekerja dan pindah ke berbagai negara.

"Aku dari kecil dari umur 12 sudah keluar rumah, aku sudah kerja, aku sudah pindah negara, pindah ke Jepang, Australia. Aku demen (suka) mandiri dari dulu," tuturnya.

Mulai dari situ, kata Nadya, dia sudah mulai belajar menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya. "Itu cara agar bisa survive (bertahan)," ujar model berusia 46 tahun ini. (kompas.com)