Link Live Streaming BeIN SPORTS Inter Milan vs Spezia & Sassuolo vs AC Milan Liga Italia Malam Ini

POS-KUPANG.COM - Live Streaming BeIN SPORTS 1 menayangkan laga Inter Milan vs Spezia Liga Italia malam ini, Minggu 20 Desember 2020.

Laga kandang kontra Spezia malam ini, bagi Inter Milan merupakan peluang untuk menggeser dominasi AC Milan di puncak klasemen Liga Italia Serie A.

Berdasarkan Jadwal Liga Italia matchday 13, jam tayang Inter Milan vs Spezia digelar bersamaan dengan pertandingan Sassuolo vs AC Milan.

Inter Milan vs Spezia disiarkan via link live streaming beIN SPORTS 1 sedangkan Sassuolo vs AC Milan ditayangkan live streaming beIN SPORTS 2.

Inter Milan berpeluang menggeser AC Milan dari puncak klasemen Liga Italia Serie A, dengan syarat wajib menang dan di saat bersamaan AC Milan terpeleset.

Tautan link live streaming Inter Milan vs Spezia dan assuolo vs AC Milan via beIN SPORTS Liga Italia di akhir artikel.

Jadwal Liga Italia

Romelu Lukaku selebrasi bersama rekan setim saat Inter Milan vs Bologna (Twitter@Inter)

Berikut jadwal Liga Italia Serie A pekan 13 yang bakal tayang siaran langsung dan live streaming beIN SPORTS 2 dan RCTI akhir pekan ini:

Minggu (20/12/2020)

Pukul 18.30 WIB Torino vs Bologna - beIN SPORTS 2