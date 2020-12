Suami Racuni Istrinya Diam-diam hingga Tewas Demi Menikah dengan Selingkuhan, Ketahuan Ayah Mertua

POS KUPANG, COM - Aksi keji seorang suami tega membunuh istrinya secara perrlahan.

Sang suami memilih meracuni istrinya hingga tewas hanya demi wanita selingkuhannya.

Perbuatan pria berprofesi dokter itu pun berjalan lancar sampai korban atau istrinya sendiri meninggal dunia.

Namun, setelah kematian dirinya ketahuan saat ayah mertuanya merasa janggal dengan kematian korban.

Qiu Xiaoqian akan kehilangan segalanya jika menceraikan sang istri.

Dia pun mencari jalan lain, yakni dengan membunuhnya secara diam-diam.

Melansir Eva.vn, kasus pembunuhan yang memilukan itu terjadi Suzhou, China 17 tahun lalu.

Meski telah berlalu lama, tapi masih banyak yang bersimpati dengan nasib pilu korban.





Disebutkan, korban bernama Co To, seorang putri dokter spesialis jantung, Co Tu Vinh.

Tahun 2001 lalu Co To tiba-tiba menderita sakit aneh.