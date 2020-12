Hasil Undian 16 Besar: Lazio vs Bayern, Porto vs Juventus, Barca vs PSG, Leipzig vs Liverpool

Hasil Undian 16 Besar Liga Champions: Lazio vs Bayern, Porto vs Juventus, Barca vs PSG, Leipzig vs Liverpool

POS-KUPANG.COM - Acara penarikan undian UEFA Champions League (UCL) babak 16 besar sudah dilaksanakan di Nyon, Swiss, Senin (14/12/2020) malam WIB.

Undian fase gugur ajang kompetisi antarklub Eropa itu dipimpin Presiden UEFA, Gianni Infantino, bersama legenda timnas Swiss, Stephane Chapuisat.

Berikut kami ditampilkan hasil penarikan undian atau drawing Liga Champions tersebut.

1. SS Lazio (Italia) Vs FC Bayern Muenchen (Jerman)

2. Atletico Madrid (Spanyol) Vs Chelsea FC (Inggris)

3. RB Leipzig (Jerman) Vs Liverpool FC (Inggris)

4. Borrusia Moenchengladbach (Jerman) Vs Manchester City (Inggris)

5. FC Porto (Portugal) Vs Juventus FC (Italia)

6. FC Barcelona (Spanyol) Vs Paris Saint-Germain (Prancis)