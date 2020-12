Lima ASN Lulus Seleksi Administrasi Pengisian Jabatan Sekda Kabupaten Belu, Ini Nama-namanya

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA - Sebanyak lima Aparatur Sipil Negara ( ASN) lingkup Pemkab Belu dinyatakan lulus seleksi administrasi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Belu.

Berdasarkan pengumuman dari panitia seleksi nomor BKPSDMD. 870/976/XII/2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Belu menetapkan lima orang ASN yang dinyatakan lulus. Pengumuman tertanggal 11 Desember 2020 itu ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Drs. Jamaludin Ahmad, MM.

Kelima nama-nama pejabat yang lulus yakni, 1). Yohanes Andes Prihatin, SE, M.Si, pangkat Pembina Tingkat I golongan IV B, jabatan sekarang adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu; 2). Marsianus Loe Mau, SH, pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV C, jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu; 3). Drs. Laurentius Nahak, M.Si, pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV C, jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu; 4). Januaria Nona Alo, S.IP, pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV C, jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu; 4). Drs. Anton Suri, pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV C, jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu.

Kelima orang yang ditetapkan lulus administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yakni uji kompetensi manajerial dan uji kompetensi bidang dan wawancara akhir.

Uji Kompetensi Manajerial dilaksanakan Selasa-Rabu (15-16/12/2020) bertempat di Gedung Betelalenok Atambua dan uji kompetensi bidang dan wawancara akhir dilaksanakan Kamis-Jumat (17-18/12/2020) di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Belu.

Salah satu peserta yang lulus seleksi administrasi, Yohanes Andes Prihatin, SE, M.Si yang dikonfirmasi Pos Kupang.Com membenarkan informasi tersebut. Pria yang disapa John Prihatin ini mengatakan, dirinya sudah siap secara matang untuk mengikuti seleksi dan siap bersaing secara profesional. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas)