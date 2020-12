Promo Alfamart Spesial 12.12 Hanya Sehari Beli Pulsa Rp 50 Ribu Gratis Sunlight, Promo Lainnya 

Promo Alfamart Spesial 12.12 Hanya Sehari, Beli Pulsa Rp 50 Ribu, Gratis Sunlight 400ml dan Promo Menarik Lain Hari Ini

POS-KUPANG.COM - Alfamart hadir dengan promo khusus hari ini 12 Desember 2020 yakni Promo menarik Spesial 12.12, Sabtu 12 Desember 2020, ada juga promo Jumat Sabtu Minggu (JSM) yang hanya berlaku 3 hari saja periode 11-13 Desember 2020 dan masih banyak promo lainnya di Alfamart.

Yuk simak Katalog promo alfamart hari ini 12/12/2020 dan promo JSM Alfamart 12 Desember 2020

Dapatkan Gratis Sunlight Jeruk Nipis Ref 400ml/Frisian Flag Putih Kaleng 360g hanya dengan pembelian Pulsa 50K All Operator tentunya di #Alfamart terdekat

Karena promonya besok hanya sehari, pastikan Kalian segera catat waktunya agar tak ketinggalan untuk dapatkan promonya!

Promo Special Price serba 12K

Selain itu juga ada promo lainnya di hari istimewa ini 12/12//2020

Siap - siap ya kejutan menarik #1212AlfaXExtraPromo akan hadir sebentar lagi di @alfax.id lho Sahabat.

Pastinya akan ada Promo Special Price serba 12K, Best Offer untuk top up Paket Data dan Pulsa, serta Promo Go Food Diskon 25%

Promo Alfamart 12.12 (instagram Alfamart)

Promo alfamart Serba 12 (instagram Alfamart)

Promo Alfamart 12.12 hari ini (instagram Alfamart)

