LIVE Streaming Manchester United vs Manchester City, Live TV Online Liga Inggris Derby Manchester 

POS-KUPANG.COM - Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming Man United vs Man City di laga Derby Manchester di Liga Inggris, Minggu (13/12/2020) via Live Streaming Mola TV. Marcus Rashford dan Mason Greenwood main.

Menjelang derbi Manchester antara Man United dan Man City di Liga Inggris, nama Ole Gunnar Solskjaer menjadi sorotan.

Apalagi kalau bukan hasil minor yang didapat Manchester United belakangan dan yag terbaru adalah tersingkirnya mereka dari Liga Champions.

Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mengungkapkan penyebab timnya kalah dari RB Leipzig di Liga Champions.

Manchester United harus pulang dengan tangan hampa usai kalah kala melawat ke markas RB Leipzig, Selasa (8/12/2020) waktu setempat atau Rabu dini hari WIB.

Laga keenam Grup H Liga Champions 2020-2021 tersebut berkesudahan dengan skor 3-2 untuk kemenangan Leipzig.