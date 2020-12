Link Live Streaming Liga Spanyol, Real Madrid vs Atletico Madrid Minggu 13/12 Dini Hari WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan live streaming Liga Spanyol, Real Madrid vs Atletico Madrid, Minggu (13/12/2020) dini hari WIB.

Real Madrid dan Atletico Madrid akan saling berhadapan pada laga bertajuk Derbi Madrid.

Real Madrid menjamu Atletico Madrid dalam lanjutan pekan ke-13 LaLiga atau kompetisi teratas Liga Spanyol.

Pertandingan Real Madrid vs Atletico ini akan digelar di Stadion Alfredo Di Stefano, Sabtu (12/12/2020) waktu setempat atau Minggu (13/12/2020) dini hari WIB.

Menjelang Derbi Madrid, Los Blancos - julukan Real Madrid - sedang dalam momen bagus setelah berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions seusai kalahkan Borussia Moenchengladbach.

"Ada begitu banyak hal, tapi yang paling penting adalah betapa bagusnya pertandingan yang telah kami mainkan kemarin itu," kata Zinedine Zidane dikutip dari laman resmi Real Madrid.

"Yang ingin kami lakukan adalah mempersiapkan dan memikirkan pertandingan yang akan kami hadapi besok," ujar Zidane.

"Ini adalah satu pertandingan sepakbola yang bagus. Satu pertandingan yang ditandai secara khusus di kalender, satu laga derbi dan satu pertandingan yang selalu ingin dimainkan oleh para pemain," ujar dia melanjutkan.

Real Madrid saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara Liga Spanyol.

Klub berjulukan Los Blancos itu telah mengoleksi 20 poin. Sementara itu, rival sekota mereka, Atletico Madrid menempati puncak klasemen dengan koleksi 26 poin.

Pada pertemuan musim lalu, Real Madrid unggul atas Atletico Madrid. Pada pertemuan pertama di Stadion Wanda Metropolitano, Atletico dan Real Madrid bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0.

Kemudian pada pertemuan kedua di markas Real Madrid, Karim Benzema dkk menang tipis 1-0.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-13 pada Sabtu (12/12/2020) malam hingga Minggu (13/12/2020) dini hari WIB: Sabtu, 12 Desember 2020 20.00 WIB - Valencia vs Athletic Bilbao 22.15 WIB - Getafe vs Sevilla Minggu, Minggu, 13 Desember 2020 00.30 WIB - SD Huesca vs Deportivo Alaves 03.00 WIB - Real Madrid vs Atletico Madrid

