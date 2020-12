Corona Bermutasi? 4 Ekor Singa Terinfeksi COVID-19 di Kebun Binatang Barcelona Usai Tunjukkan Gejala

Nadia, seekor harimau Malaya di Kebun Binatang Bronx di New York, dinyatakan positif COVID-19 pada bulan April.

Empat Ekor Singa Terinfeksi COVID-19 di Kebun Binatang Barcelona Setelah Tunjukkan Gejala

POS-KUPANG.COM - Empat ekor singa di Kebun Binatang Barcelona dinyatakan positif COVID-19, menurut otoritas veteriner pada Selasa lalu. Ini adalah kali kedua kasus kucing besar diketahui tertular virus corona.

Tiga ekor singa betina bernama Zala, Nima dan Run Run, dan seekor singa jantan Kiumbe, dites virus corona, setelah penjaga kebun binatang melihat mereka menunjukkan gejala virus corona.

Dua staf di 'Barcelona Zoo' juga dinyatakan positif COVID-19, kata pihak berwenang, setelah wabah pertama kali terdeteksi bulan lalu.

Pihak otoritas sedang menyelidiki bagaimana singa bisa tertular virus corona.

Penjaga kebun binatang melakukan tes PCR pada singa dengan cara yang sama seperti pengetesan pada manusia, karena hewan tersebut terbiasa bersentuhan dengan staf kebun binatang.

Penjaga kebun binatang memperhatikan dan menyadari bahwa singa-singa itu menunjukkan gejala COVID-19. (Flickr: Brian Moriarty)

The Veterinary Service of Barcelona menghubungi rekannya di Kebun Binatang Bronx di New York, di mana empat harimau dan tiga singa dinyatakan positif COVID-19 pada bulan April.

Sebelumnya, Kebun Binatang Bronx di Amerika Serikat adalah satu-satunya kebun binatang di mana kucing besar diketahui terjangkit virus corona. Semuanya kemudian sembuh.

"Kebun binatang telah menghubungi dan berkolaborasi dengan para ahli internasional, seperti Layanan Kedokteran Hewan dari Kebun Binatang Bronx, satu-satunya yang telah mendokumentasikan kasus infeksi Sars-CoV-2 pada kucing," kata kebun binatang Barcelona dalam sebuah pernyataan.

"Singa-singa tersebut diberi perawatan hewan untuk kondisi klinisnya yang ringan, mirip dengan kondisi flu yang sangat ringan, melalui perawatan anti-inflamasi dan pemantauan ketat, dan hewan-hewan itu merespons dengan baik."

Singa jantan yang berusia empat tahun dan tiga ekor singa betina yang semuanya berusia 16 tahun, tidak pernah berhubungan dengan hewan lain di kebun binatang yang terbuka untuk pengunjung itu.

Sumber: ABC Indonesia