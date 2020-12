PELUANG Terakhir Inter Milan, Menang Belum Tentu Lolos ke 16 Besar! LENGKAP Jadwal Liga Champions

POS KUPANG, COM - Lengkap Jadwal Liga Champions, peluang terakhir Inter Milan, menang belum tentu lolos ke 16 besar.

Liga Champions kembali hadir tengah pekan ini, pada laga pekan ini merupakan pertandingan terakhir di fase grup.

Sejumlah tim telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar, namun terdapat sejumlah tim lainnya yang harus memastikan kelolosan dengan melakoni laga pamungkas.

Sebut saja Real Madrid, Inter Milan, Paris Saint-Germain (PSG), hingga Manchester United yang posisinya belum aman.

Bahkan, Inter Milan tidak hanya butuh kemenangan, tapi skuad asuhan Antonio Conte itu juga butuh keajaiban.

Berikut jadwal matchday 6 atau laga terakhir fase grup Liga Champions 2020-2021 yang dihelat Rabu 9 Desember 2020 dan Kamis 10 Desember 2020 dini hari WIB.

Dua tim raksasa yakni Real Madrid dan Inter Milan harus menang jika ingin melaju ke babak 16 besar.

Bagi pecinta bola Tanah Air, Anda bisa menyaksikan siaran langsung Liga Champions di SCTV.

Kamu juga bisa menyaksikan laga lainnya via live streaming vidio.com

Pekan ini SCTV dijawalkan menyiarkan langsung empat pertandingan yakni Zenit vs Dortmund, Barcelona vs Juventus, Midtjylland vs Liverpool dan Manchester City vs Marseille.