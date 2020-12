Kapal Perang Amphipi pendarat US Navy

via Kontan.co.id

LAUT CHINA SELATAN Memanas Lagu, Dua Kapal Persang Masuk Zona Konflik Siap Adang PLA China

POS KUPANG.COM -- Isu Laut China Selatan yang dalam beberapa pekan mendingin, kini mulai memanas lagi

Dua kapal perang dari US Navy masuk ke daerah Konflik dan memberi isyarat pada Tentara Pembeasan Rakyat China atau PLA bahwa Amerika masih berada di wilayah itu guna memastikan bahkan klaim Beijing atas 90 persen wilayah Laut China Selatan adalah salah

Kapal perang Amerika Serikat (AS) sekali lagi memasuki Laut China Selatan. Dua kapal perang negeri uak Sam berlayar ke perairan "terpanas" itu pada Minggu (6/12).

Data pelacakan yang South China Sea Strategic Situation Probing Initiative ( SCSPI ), lembaga think thank berbasis di Beijing, rilis menunjukkan, dua kapal perang dari Makin Island Amphibious Ready Group (ARG) Angkatan Laut AS memasuki Laut China Selatan pada Minggu (6/12).

Kapal serbu amfibi USS Makin Island (LHD-8) masuk dari Utara Laut Filipina dan kapal dok pengangkut amfibi USS Somerset (LPH-25) masuk dari Selatan Laut Filipina.

Pergerakan kapal perang negeri uak Sam itu setelah Pentagon mengumumkan Penjabat Sementara Menteri Pertahanan Christopher Miller pada Sabtu (5/12) berangkat ke Indonesia, Filipina, dan Markas Komando Indo-Pasifik AS.

Baca juga: Jodoh Ariel NOAH dan Bunga Citra LestariTerhalang Luna Maya,Denny Darko Ungkap Peruntungan BCL-Ariel

Baca juga: Catherine Wilson Ditutut Maksimal 20 Tahun Penjara, Kasus Narkoba Pasal Berlapis

Baca juga: Pengamat Ungkap Opini Publik Terbelah soal 6 FPI Tewas, Refly: Ada Menilai Berdasarkan Sikap Politik

Baca juga: TEERUNGKAP, Pengikut Habib Rizieq Sudah Rencanakan Serang Polisi, Dirreskrimum: Bukti Voice Note

Baca juga: Pasca Insiden 6Laskar FPI Tewas,Kapolri Perintahkan Anggota PakaiHelm,Rompi Anti Peluru&Bersenjata;

Baca juga: Kasus 6 Anggota FPI Tewas,Polisi Simpulkan Terkait Voice Note,Tahu Dibuntuti,Menyerang Polisi,Senpi

AS pertahankan kehadiran militer di Laut China Selatan

Menurut Li Jie, pakar angkatan laut yang berbasis di Beijing, AS saat ini bertujuan untuk menjaga postur pencegah militer terhadap China dalam 50 hari terakhir

"AS akan mempertahankan kehadiran militer di Laut China Selatan dan Selat Taiwan untuk waktu yang lama," kata Li kepada Global Times, Senin (7/12).