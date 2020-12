Aurel Putuskan Tinggalkan Medsos Sementara, Sebut Kesehatan Mental! Kekasih Atta Bagikan Dua Kabar!

POS KUPANG, COM - Membahas soal kesehatan mental, Aurel putuskan tinggalkan medsos sementara, kekasih Atta Halilintar bagian dua kabar, buruk dan baik sekaligus

Singgung kesehatan mental, putri sulung Anang, Aurel Hermansyah memutuskan meninggalkan media sosial ( medsos ) untuk sementara.

Ada apa dengan kekasih Atta Halilintar?

Penjelasan Aurel ini disampaikan dalam unggahannya, dengan memberikan kabar baik dan buruk sekaligus.

Saat ini, kekasih Atta Halilintar ini memang tengah di puncak kariernya.

Penyanyi sekaligus konten kreator YouTube ini berhasil menyita perhatian publik dengan semua karyanya.

Bahkan kabar bahagia pernikahannya dengan Atta Halilintar tak terlewat oleh publik.

Namun, saat di puncak kariernya saat ini Aurel justru membawa kabar buruk.

Melalui media sosial Instagram miliknya, @aurelie.hermansyah pada Senin (7/12/2020), Aurel menuliskan jika dia ingin rehat dari sosial media.

Meski tak selamanya, kabar ini membuat beberapa fans tentu akan merindukan pelantun lagu 'Kepastian' ini.

"Hey guys, so I am here with both bad news and good news.