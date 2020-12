JAWABAN Soal Latihan UAS/PAS Kelas 9 SMP/MTS, Soal Matematika Pilihan Ganda dan Isian, Kunci Jawaban

POS-KUPANG.COM - Bagi siswa kelas 9 yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) berikut soal dan jawaban dan soal untuk latihan Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) Kelas 9 SMP.

Dalam artikel ini, tersedia soal UAS/PAS mata pelajaran Matematika yang dapat digunakan sebagai latihan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan.

Selain itu, juga sebagai latihan untuk menghadapi ulangan harian dan belajar siswa.

Soal-soal terdiri dari 35 pertanyaan pilihan ganda dan 5 essay yang bisa dipelajari.

Jawaban di bawah ini hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Berikut soal latihan untuk UAS/PAS Kelas 9 SMP Mata Pelajaran Matematika:

1. A. Berilah Tanda Silang (X) Pada Huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar.

1. Bangun-bangun berikut yang pasti sebangun adalah ....

A. dua persegi panjang

B. dua persegi

C. dua trapesium

D. dua jajaran genjang

2. Bangun-bangun yang kongruen pada gambar (1) adalah ....

Gambar soal nomor 2 UAS/PAS 2020. (Istimewa)

A. 1 dan 3

B. 3 dan 4

C. 2 dan 6

D. 4 dan 5

3. Bangun yang sebangun dengan foto berukuran 3 cm x 4 cm adalah ....

A. Sapu tangan berukuran 10 cm x 20 cm

B. Permukaan meja yang berukuran 60 cm x 80 cm

C. Permukaan lantai ruangan yang berukuran 6 m x 10 m

D. Lapangan sepak bola berukuran 80 m x 100 m

4. Pada gambar (2) segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen, besar sudut C adalah.......

Soal Nomor 4 Matematika UAS/PAS 2020. (Istimewa)

A. 30 derajat

B. 40 derajat

C. 75 derajat

D. 110 derajat

5. Perhatikan gambar di samping !

Soal Nomor 5 Matematika UAS/PAS 2020.

Bila AB//CD, maka perbandingan yang benar adalah ....

A. EC/CA = ED/DE

B. EC/CA = CD/DE

C. EA/EB = EC/ED

D. EA/ED = EC/EB

6. Diketahui Δ PQR dan Δ STU, kongruen dengan panjang sisi PQ = 7 cm, QR = 12 cm, SU = 15 cm dan TU = 12 cm. Panjang sisi PR dan ST berturut – turut adalah ....

A. 7 cm dan 12 cm B. 12 cm dan 15 cm C. 15 cm dan 7 cm D. 19 cm dan 12 cm

7. Gambar di bawah adalah segitiga ADE dengan BC//DE. Jika DE = 9 cm, BC = 6 cm dan AB = 4 cm,maka panjang AD adalah ....

Soal Nomor 7 Matematika UAS/PAS 2020. (Istimewa)

A. 6 cm

B. 7 cm

C. 10 cm

D. 36 cm

8. Gambar di bawah adalah segitiga siku-siku ABC, A = 90° dan AD tegak lurus BC. Pernyataan berikut benar, kecuali ....

Soal Nomor 8 Matematika UAS/PAS 2020. (Istimewa)

A. AD2 = BD x DC

B. AB2 = BC x AC

C. AC2 = CD x CB

D. AB2 = BD x BC

9. Pada gambar di samping, panjang EF adalah ....

Soal Nomor 9 Matematika UAS/PAS 2020. (Istimewa)

A. 6,75 cm

B. 9 cm

C. 10,5 cm

D. 10,8 cm

10.. Gambar disamping adalah sebuah foto berukuran 30 cm x 40 cm yang ditempelkan pada kertas karton. Pada sebelah kiri, kanan, dan atas terdapat sisa karton selebar masing-masing 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, lebar bagian bawah karton adalah .....

Soal Nomor 10 Matematika UAS/PAS 2020. (Istimewa)

A. 3 cm B. 5 cm C. 6 cm D. 8 cm

11. Diameter (d) pada gambar disamping ditunjukkan dengan nomor....

Soal Nomor 10 Matematika UAS/PAS 2020. (Istimewa)

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

12. Volume sebuah tabung 1540 cm3. Bila jari-jari tabung 7 cm, maka luas sisi tabung tertutup itu adalah....

A. 748 cm2 C. 875 cm2

B. 785 cm2 D. 885 cm2

13. Luas selimut sebuah kerucut 423,9 cm2. Panjang jari-jari alasnya 9 cm dan π = 3,14. Tinggi kerucut adalah...

A. 12 cm B. 13 cm C. 14 cm D. 15 cm

14. Volume tabung yang panjang diameter alasnya 16 cm, tinggi 21 cm dan π = 22/7 adalah ....

A. 1.408 cm3 B. 2.816 cm3 C. 4.224 cm3 D. 5.632 cm3

15. Sebuah semangka berbentuk bola dengan diameter 21 cm. Luas permukaan seperempat bagian seperti Tampak pada gambar disamping adalah ...

Soal Nomor 15 Matematika UAS/PAS 2020. (Istimewa)

A. 154 cm2 B. 308 cm2 C. 616 cm2 D. 693 cm2

16. Gambar di samping merupakan sebuah bola berada di dalam sebuah tabung. Bola itu menyinggung sisi alas, atas dan selimut tabung. Perbandingan volume bola dengan volume tabung adalah ....

Soal Nomor 16 Matematika UAS/PAS 2020. (Istimewa)

A. 1 : 2 B. 1 : 3 C. 2 : 3 D. 3 : 4

19. Bangun yang memiliki volum 462 cm3 adalah...

a. kerucut berjari-jari 7 cm dan tinggi 9 cm

b. tabung berjari-jari 3,5 cm dan tinggi 9 cm

c. bola berjari-jari 7 cm

d. limas beralaskan persegi dengan panjang sisi 12 cm dan tinggi 9 cm

20. Proses pemungutan suara pada pemilihan Ketua OSIS hingga penentuan pemenang sebagai Ketua OSIS suatu Sekolah adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan cara ...

A. mencacah C. mengukur

B. membilang D. mencatat dengan tally/turus

21. Hasil pengukuran berat badan 15 siswa (dalam kg) adalah 56, 48, 36, 42, 58, 60, 35, 60, 55, 56, 50, 45, 60, 62, 49. Jangkauan dari data tersebut adalah ....

A. 62 B. 35 C. 27 D. 14

22. Nilai rata-rata (mean) dari tabel data di samping adalah ....

A. 7,4 C. 8,0

B. 7,5 D. 8,2

23. Median dari data pada tabel di samping adalah ....

A. 6,50 C. 7,50

B. 7,00 D. 12,5

24. Modus dari data 39, 40, 41, 37, 38, 38, 37, 36, 36, 38, 39, 37, 38, 39, 40, 41 adalah....

A. 35, 8 B. 37 C. 37,5 D. 38

25. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 15 anak adalah 69. Jika nilai Adi disertakan, maka rata-ratanya menjadi 70. Nilai ulangan matematika Adi adalah .....

A. 95 B. 85 C. 80 D. 70

26. Data dari nilai ulangan Matematika 15 siswa adalah sebagai berikut: 7, 5, 4, 6, 5, 7, 8, 6, 4, 4, 5, 9, 5, 6, 4. Banyak siswa yang nilainya di atas nilai rata – rata adalah...

A. 4 orang B. 7 orang C. 8 orang D. 11 orang

27. Perhatikan diagram di samping !

Soal Nomor 27 Matematika UAS/PAS 2020. (Istimewa)

Banyaknya penggemar film dokumenter adalah ....

A. 60 orang C. 150 orang

B. 90 orang D. 180 orang

28. Dari diagram lingkaran pada soal no. 27 di atas. Maka prosentase penggemar film dokumenter adalah ........

A. 20 % B. 15 % C. 10 % D. 5.6 %

29. Perhatikan diagram batang berikut !

Grafik di samping menunjukkan hasil panen padi di suatu wilayah.

Hasil panen padi rata-rata per tahun adalah ....

Soal Nomor 29 Matematika UAS/PAS 2020. (Istimewa)

A. 3,3 ton C. 33 ton

B. 6,6 ton D. 66 ton

30. Dua keping uang logam dilambungkan sekali. Banyaknya titik sampel adaalah ....

A. 4 B. 6 C. 8 D. 12

31. Sebuah dadu ditos sekali, maka ruang sampelnya adalah ....

A. { 1, 2 } B. { 1, 3, 5 } C. { 2, 4, 6 } D. { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }

32. Pada percobaan pelemparan 3 uang logam sejenis secara bersamaan sebanyak satu kali, banyak titik sampel untuk dua angka dan satu gambar adalah...

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

33. Di dalam sebuah kaleng terdapat 7 kelereng merah, 8 kelereng kuning dan 5 kelereng hijau. Satu kelereng diambil secara acak dari dalam kaleng. Peluang yang terambil kelereng kuning adalah....

A. 1/5 B. ¼ C. 2/5 D. 2/3

34. Dua buah dadu dilambungkan satu kali. A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu sama dengan 9. Nilai peluang terjadinya peristiwa A adalah ....

A. 1/4 B. 1/6 C. 1/9 D. 1/12

35. Dua buah uang logam ditos sebanyak 160 kali. Frekuensi harapan muncul GG (Gambar, Gambar) sebanyak...

A. 40 kali B. 60 kali C. 75 kali D. 80 kali

SOAL URAIAN

B. Jawablah Pertanyaan-pertanyaan Berikut dengan Benar!

36. Pada siang hari bayangan tiang bendera yang tingginya 8 m panjangnya 1,2 m. Jika panjang bayangan sebuah pohon 1,5 m, tentukan tinggi pohon tersebut !

37. Volum benda seperti pada gambar di samping adalah 616 cm.

Soal Nomor 37 Matematika UAS/PAS 2020. (Istimewa)

Jika π = 22/7 tentukan diameter (d) benda tersebut !

38. Tanki gas elpiji berbentuk tabung dengan jari-jari 70 cm dan panjang 2,8 m. Pada seluruh permukaan tabung tersebut akan di cat. Jika 1 kaleng cat dapat untuk mengecat permukan seluas 11.000 cm2, tentukan cat yang dibutuhkan!

39. Hasil ulangan matematika dari 40 siswa diperoleh sebagai berikut :

7 6 7 4 6 8 3 9 8 7

5 8 5 5 9 3 7 7 6 8

4 7 7 6 4 7 5 5 8 5

9 3 7 7 5 8 5 5 6 8

Sajikan data di atas dengan tabel frekuensi data tunggal!

40. Peluang seorang anak akan lulus dalam mengikuti ujian nasional adalah 0,95. Jika banyaknya anak yang mengikuti ujian sebanyak 200 orang, berapa anak yang tidak lulus ujian nasional ?

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA

1 B 11 D 21 C 31 D

2 C 12 A 22 A 32 B

3 B 13 D 23 C 33 C

4 A 14 C 24 D 34 C

5 D 15 D 25 B 35 A

6 C 16 C 26 B

7 A 17 B 27 A

8 B 18 A 28 D

9 C 19 A 29 B

10 B 20 D 30 A

KUNCI JAWABAN SOAL URAIAN

36. t / 50 = 128/160

160 t = 128 x/ 50

t = (128 x 50)/ 160

t = 40 cm

37. Misal jari-jari tabung dan kerucut adalah r cm

Volume = Volume tabung + Volume kerucut

616 = πr 2t / πr2t + 1/3

= 4/3/ πr2t

7 x 616 = 88 x 4 x r2

r = √4.312 : 352

= √12,25

= 3,5 cm

d = 3,5 x 2

=7 cm

38.

Banyak cat yang dibutuhkan

{2 x 22/7 x 70(70 + 280) :

1.100}

440 x 350 : 11.000

154.000 : 11.000

14 cat

39.

Tabel frekuensi nomor 39. (Istimewa)

40. Peluang 0,95

Yang lulus = 95/100 x 200

=190

Yang tidak lulus = 200 – 190

= 10 anak

