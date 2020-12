Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Tottenham vs Arsenal, Liverpool vs Wolves dan Sheffield vs Leicester

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Inggris malam ini menyajikan tiga duel bertajuk big match.

Duel pertama mempertemukan Sheffield United melawan Leicester City.

Dilanjutkan derbi London Utara antara Tottenham Vs Arsenal dan ditutup pertandingan Liverpool vs Wolves.

Jadwal lengkap Liga Inggris tercantum di akhir artikel.

Menjamu Arsenal, Tottenham Hotspur diuntungkan dengan sejumlah hasil positif pada pertandingan sebelumnya.

Tottenham belum menderita kekalahan lagi setelah ditaklukkan Everton pada pekan perdana Liga Inggris musim ini.

Pasukan Jose Mourinho tercatat mengemas enam kemenangan dan tiga hasil imbang pada sembilan pertandingan terakhir.

Serangkaian hasil itu mengantarkan Tottenham berada di pucuk klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 21 poin.

Tiga poin sangat dibutuhkan Tottenham untuk tetap bertahan di puncak klasemen.