Prabowo Marah Besar,Ini Kata-Kata Keras & Pedas Ketum Gerindra pada Edhy Prabowo yang Diduga Korupsi

Prabowo Marah Besar, Ini Kata-Kata Keras Dan Pedas Ketum Gerindra pada Edhy Prabowo yang Diduga Korupsi

POS KUPANG.COM -- Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan cukup mengagetkan warga seantero negeri.

Penangkapan itu juga membuat kaget Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Bahkan Menteri Pertahanan itu marah besar lantaran Edhy Prabowo merupakan orang kepercayaannya di Partai Gerindra yang ikut diboyong masuk dalam kabinet Kerja Jokowi

Dia Edhy Prabowo terjerat dugaan korupsi ekspor benur atau benih lobster.

Prabowo Subianto pun kecewa bahkan mengeluarkan kata-kata cukup pedas terhadap mantan menteri KKP itu..

Hal tersebut diungkapkan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo kepada wartawan di Jet Ski Cafe, di kawasan Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Gadis Cantik Batalkan Pernikahan Padahal Gedung Sudah Siap, Undangan Telah Disebar

Baca juga: Meski Punya Darah Campuran Jerman,Sophia Latjuba Doyan Makanan Indonesia,Ini Favoritnya yang Dipamer

Baca juga: Dokter Meninggal Akibat Covid-19 Terus Bertambah,Satu Lagi Gugur di Puskesmas Cakung,Total 178 Tewas

Baca juga: TRAGIS,Calon Pengantin Wanita MinumRacun Sehari Jelang Akad Nikah,Pesta Nikah Jadi Upacara Pemakaman

Baca juga: Jebakan Hutang Mengerikan Siap Menjerat Timor Leste Gegara Lebih Percata China Daripada Indonesia

Menurut Hashim, sang kakak sangat kecewa dan merasa dikhianati oleh Edhy yang ditangkap oleh jajaran KPK terkait kasus korupsi yang membuat negara mengalami kerugian.

"Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, merasa dikhianati," tegas Hashim.

Saking kecewanya, Prabowo yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan tersebut mengungkit masa lalu Edhy yang pernah ditolongnya hingga bisa seperti sekarang ini.

“Dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu,” ungkap Hashim.

"I lift him up from the gutter and this is what he does to me," sambung Hashim.