LIVE RCTI - Link Live Streaming RCTI Plus Liga Italia Juventus vs Torino, Christiano Ronaldo Main

LIVE RCTI - Link Live Streaming RCTI Plus Liga Italia Juventus vs Torino, Christiano Ronaldo Diturunkan

POS-KUPANG.COM - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Torino di laga lanjutan Liga Italia, Minggu (6/12/2020) malam hari ini WIB via Bein Sports dan Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung duel Liga Italia antara Juventus vs Torino via Live Streaming Bein Sports 2 dan Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TV Online RCTI + dan ini mulai pukul 00.00 WIB.

Link Live Streaming Juventus vs Torino bisa diakses via Bein Sports 2 dan bisa diakses via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain, Cristiano Ronaldo main.

Duel Juventus vs Torino di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online RCTI +, Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2.

Si Nyonya Tua jelas diunggulkan daripada Torino. Juventus memiliki catatan tak terkalahkan dalam 12 pertemuan terakhir melawan Torino.

Dari 12 pertemuan di semua ajang, 10 laga di antaranya berhasil dimenangkan oleh Juventus.

Keunggulan lain yang bisa diandalkan oleh pasukan Andrea Pirlo adalah keangkeran Allianz Stadium di Liga Italia musim ini.

Dari empat laga kandang yang telah dimainkan, belum ada satu pun klub yang mampu mengalahkan Juventus.

Sementara menurut pelatih Juventus, Andrea Pirlo, laga Liga Italia bertajuk Derby della Molle melawan Torino begitu penting bagi Si Nyonya Tua.