Ini Kisah Hidup Lee Shau Kee Dulu Makan Ikan 2 Kali Sebulan Sekarang Jadi Orang Terkaya di Hong Kong

POS-KUPANG.COM -Kisah hidup Lee Shau Kee, orang paling kaya di Hongkong, barangkali perlu kamu simak melalui artikel ini.

From zero to hero. Itulah istilah yang pantas disematkan pada sosok yang satu ini.

Pasalnya, Lee Shau Kee benar-benar memulai kehidupannya dari titik yang paling getir. Ia berangkat dari nol hingga akhirnya meraih sukses seperti sekarang.

Lee Shau Kee yang kini sebagai orang terkaya di Hong Kong memang dilalui dari proses yang paling bawah.

Kini, Lee Shau Kee, pendiri dan mantan ketua Henderson Land Development yang bergerak di sektor properti ini menikmati buah dari kerja kerasnya.

Menurut data terbaru dari Forbes, kekayaan Lee saat ini ada di angka US$27,7 miliar.

Kekayaannya mengalami penurunan dari US30,4 miliar yang tercatat pada pendataan terakhir pada 2 Mei 2020 lalu.

Henderson Land Development sendiri merupakan raksasa properti Hong Kong yang mengelola hotel, restoran, dan layanan internet berskala besar.

Pada tahun 2019, di usianya yang ke-91 tahun, Lee mengundurkan diri sebagai ketua dan direktur pelaksana perusahaan.