PROMO JCO Awal Desember 2020, Dapatkan 4 Macam Minuman Favorit, 2 Hot Jcocinno & 2 Avocado Frappe

POS-KUPANG.COM - JCO memberikan promo untuk awal Desember 2020 dengan memberikan minuman favorit dengan penawaran harga spesial.

Promo JCO itu diunggah di akun Instagram JCO Indonesia @jcoindonesia.

Promo early December dari JCO INDONESIA ! Dapatkan 4 macam minuman favorit seperti :

• 2 Hot Jcocinno.

• 2 Hot Green Tea Latte.

• 2 Avocado Frappe.

• 2 Chocolate Frappe.

Total 8 minuman !

Seharga 259ribu * saja loh !

Jadi bisa berbagi minuman favorit mu dengan orang-orang terdekat mu.

_

Promo ini hanya berlaku khusus pembelian lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com yah.

Mulai tanggal 1 - 4 Desember 2020.

Catat tanggal nya dan jangan lupa untuk order yah.

#jcoindonesia #jcoffee #jcodelivery

Be Merry, Be Jolly with @jcoindonesia !.



Nikmati 3 varian terbaru dari JCO Indonesia di bulan Desember ini.

Iced Dark Caramello, Hot Dark Caramello dan Caramello Crunch diseluruh outlet JCO di Indonesia.



Penasaran ingin mencoba yang mana kira-kira ?

#Jcoindonesia #jconewproduct #bemerrybejolly1w