Laura Meizani Nasseru Asry Anak Nikita Mirzani Ungkap Siapa Sosok Ayah Kandung Sebenarnya

POS-KUPANG.COM - Laura Meizani Nasseru Asry atau yang sering disapa Loly, mengungkap fakta sebenarnya seputar ayah kandungnya.

Selama ini, Loly sering kali diisukan tidak memiliki seorang ayah. Namun, hal itu bantah Loly. Loly mengaku memiliki ayah dan jarang bertemu dengannya.

"Punya, tapi emang enggak suka ketemu," ucap Loly dikutip dari kanal YouTube Crazy Nikmir REAL, Kamis (3/12/2020).

"Pernah kok ketemu, bukannya enggak punya," sambungnya.

Menurut Loly, tidak ada lagi yang perlu dibahas mengenai ayahnya itu, lantaran sejak kecil dirinya sudah diasuh oleh sang ibunda, bukan ayahnya.

"Lagi kan udah cerai juga, aku kan ikutnya ke Mama bukan ke Daddy," ujar Loly.

Loly pun mengatakan, saat ini tidak perlu memiliki ayah. Karena posisi sang ibunda sudah bisa menjadi ayah juga untuknya.

"Aku juga enggak ada bapak it's okay. Anggap Mama aku tuh sebagai my dad also. Karena dari kecil, aku diurusnya sama Mami bukan sama Daddy," kata Loly.

Artikel ini telah tayang di https://www.kompas.tv/article/128363/anak-nikita-mirzani-buka-suara-disebut-tak-punya-ayah-kandung