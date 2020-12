Ustaz Maaher At-Thuwailibi tak gentar bongkar aib Nikita Mirzani hingga mendadak sebut nama Kiky The Potters.

Nikita Mirzani Puji Polri Tangkap Ustadz Maaher At-Thuwailibi, Diduga Kasus Hina Habib Luthfi

POS-KUPANG.COM - Nikita Mirzani memuji Polri yang telah menangkap Ustadz Maaher At-Thuwailibi, Rabu 3 Desember 2020.

Pujian Nikita Mirzani itu disampaikan melalui akun Instagram miliknya @nikitamirzanimawardi_17.

"By the way Pak polisi kalau kurang pasal nya nanti saya tambahin. Bravo POLISI INDONESIA ," tulis Nikita Mirzani.

* Ustad Maaher At-Thuwailibi Dikabarkan Ditangkap Bareskrim Polri Jam 4 Subuh

Beredar kabar Bareskrim Polri telah menangkap pria bernama Soni Ernata atau yang tenare dengan nama Ustaz Maaher At-Thuwailibi

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ustaz Maaher At-Thuwailibi ditangkap Kamis (3/12/2020) sekitar pukul 04.00 atau jelang subuh.

Informasi penangkapan Ustadz Maher sempat diungkpkan Djudju Djumantara, sang pengacara kepada media.

Ustadz Maher ditangkap atas dugaan ujaran kebencian bernuansa suku ras dan agama di media sosialnya belum lama ini.

* Ustaz Maaher Ditangkap Polisi di Bogor, Ini Duduk Perkara Kasus dan Orang yang Melaporkannya